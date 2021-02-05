В Госдуме оценили призыв ввести мораторий на "Северный поток – 2"

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена о необходимости согласования моратория на строительство газопровода "Северный поток – 2", передает RT.

По его словам, глава комитета по международным делам в бундестаге должен понимать, что такие заявления о геополитических орудиях не имеют ничего общего с действительностью.

Парламентарий напомнил, что изначально проект затевали ради помощи немецким партнерам и другим европейским государствам, которые нуждались в расширении поставок российского газа для развития экономики.

"Поэтому в этом проекте наибольшая заинтересованность именно у Германии. Тут следует руководствоваться не столько соображениями дружбы с США, сколько интересами собственного государства", – заключил он.

Ранее Норберт Реттген заявил, что Евросоюз, США и Россия должны договориться о введении моратория на прокладку трубопровода "Северный поток – 2" и провести переговоры, которые дадут сторонам уверенность в том, что проект не станет геополитическим оружием в руках Москвы.

Также сообщалось, что власти США впервые заговорили о готовности начать переговоры о прекращении санкций против "Северного потока – 2". Уточнялось, что Штаты при этом ждут предложений от Германии.

До этого "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.

19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.