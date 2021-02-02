США намерены отслеживать процесс завершения строительства "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Власти США будут внимательно следить за процессом завершения прокладки и сертификации газопровода "Северный поток – 2" и после примут решение о вводе новых санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
"Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций", – заявил он, комментируя информацию о готовности США снять санкции против строительства трубопровода.
Ранее сообщилось, что власти США впервые заговорили о готовности начать переговоры о прекращении санкций против "Северного потока – 2". Уточнялось, что Штаты при этом ждут предложений от Германии.
Как стало известно ранее, "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.
19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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