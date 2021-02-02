В ГД оценили позицию вице-канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, который выразил мнение, что газопровод "Северный поток – 2" достроят. Об этом сообщает RT.

"Действительно, нет никаких сомнений, что "Северный поток – 2" будет достроен, об этом российская сторона всегда говорила, консорциум компаний, в том числе и "Газпром", тоже всегда говорили, что они будут достраивать "Северный поток – 2", – сказал он.

Ананских подчеркнул, что партнеры Германии не должны мешать экономическому развитию страны.

"Поэтому партнерам Германии надо определиться – они партнеры или нет", – добавил парламентарий.

Ранее Олаф Шольц выразил мнение, что проект будет завершен. На замечание, что против строительства газопровода выступают многие партнеры ФРГ, Шольц отметил, что сложности есть. При этом он подчеркнул, что государства Европы подробно объяснили, что это их вопрос и что они не хотят, чтобы другие вмешивались.

Как стало известно ранее, "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.

19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.