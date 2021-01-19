Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от проекта "Северный поток – 2"

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Компания Zurich Insurance Group прекратила оказание страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя компании Томаса Баера, организация отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций.

"Мы находились в тесном контакте с государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по "Северному потоку – 2" и мы прекратили все наше [страховое] покрытие, которое подпадает под санкции", – уточнил специалист.

Вечером вторника, 19 января, стало известно о новых санкциях со стороны США в отношении строительства трубопровода. Теперь ограничения наложены на судно "Фортуна", которое укладывает участки труб, и на владельца корабля, компанию "КВТ-Рус". Санкции также коснулись еще нескольких судов и физлиц.

