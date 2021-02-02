СМИ сообщили о готовности США начать диалог о снятии санкций против "Северного потока – 2"

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США впервые заговорили о готовности начать переговоры о прекращении санкций против "Северного потока – 2". Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне.

По данным издания, Штаты при этом ждут, что предложение также сделает Германия.

"Немцы должны предложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем снять с повестки тему "Северного потока – 2", – цитирует газета одного из официальных представителей США.

Авторы статьи отмечают, что это предложение США можно считать признаком того, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт из-за газопровода.

Ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что проект будет завершен. На замечание, что против строительства газопровода выступают многие партнеры Германии, Шольц отметил, что сложности есть. При этом он подчеркнул, что государства Европы подробно объяснили, что это их вопрос и что они не хотят, чтобы другие вмешивались.

Как стало известно ранее, "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.

19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.