В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в трех восточных регионах Украины, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что первый сигнал тревоги прозвучал в 21:14 по московскому времени в Полтавской области, сразу следом аналогичные сигналы прозвучали в Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне днем сигнал ракетной опасности запустили в Белгородской области. Местных жителей призвали не выходить на улицу, а также не приближаться к окнам. Предупреждение отменили спустя полчаса.

До этого ВС РФ ударили по складу с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове. Также удары пришлись по городу Балаклея, где украинские боевики проводят ротацию. Еще одна атака зафиксирована в Чугуеве, где располагается крупный железнодорожный узел – вражеский перевалочный пункт.