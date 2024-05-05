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05 мая, 08:20

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Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове

ВС РФ ударили по складу с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала склад с боекомплектом и расположение ВСУ в Харькове. Об ударе рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ", – приводит РИА Новости его слова.

Также удары пришлись по городу Балаклея, где украинские боевики проводят ротацию. Еще одна атака зафиксирована в Чугуеве, где располагается крупный железнодорожный узел – вражеский перевалочный пункт.

Ранее ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон противника в Красногоровке ДНР. Речь идет об огнеупорном заводе. Затем российские бойцы провели зачистку очагов сопротивления.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удар по нефтебазе "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ.

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