Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон противника в Красногоровке ДНР. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника", – объяснил собеседник агентства.

В настоящее время российские бойцы осуществляют зачистку очагов сопротивления, добавил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов.

По его данным, украинская армия потеряла в этом году свыше 111 тысяч бойцов и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

