ТАСС: ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

04 мая, 21:20Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон противника в Красногоровке ДНР. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.
"Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника", – объяснил собеседник агентства.
В настоящее время российские бойцы осуществляют зачистку очагов сопротивления, добавил он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов.
По его данным, украинская армия потеряла в этом году свыше 111 тысяч бойцов и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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