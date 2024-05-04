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04 мая, 21:20

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ТАСС: ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон противника в Красногоровке ДНР. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника", – объяснил собеседник агентства.

В настоящее время российские бойцы осуществляют зачистку очагов сопротивления, добавил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов.

По его данным, украинская армия потеряла в этом году свыше 111 тысяч бойцов и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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