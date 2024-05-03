Глава Минобороны РФ Шойгу: потери ВСУ превысили 111 тысяч человек в этом году

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия потеряла в этом году свыше 111 тысяч бойцов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале ведомства.

По его данным, украинская сторона также потеряла 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Министр обратил внимание, что власти Украины решили ужесточить процедуру мобилизации, чтобы увеличить количество военнослужащих.

По его словам, граждан в принудительном порядке отправляют на фронт. Такой бесчеловечный подход говорит о желании Киева "выслужиться" перед Западом, резюмировал Шойгу.

Ранее издание The Telegraph написало, что граждане Украины, уехавшие в западные страны, не хотят возвращаться воевать в рядах армии.

Так, один из украинцев, проживающий в Европе, заявил, что люди будут еще больше ненавидеть Украину и ее правительство, пока конфликт продолжается и пока в Киеве принимают больше законов о мобилизации.

