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Украинские офицеры пожаловались, что солдаты, которых мобилизует государство, слишком старые и больные. Об этом сообщает газета New York Times.

"Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться", – указано в сообщении.

Один из украинских офицеров сообщил, что лишь двадцать пять человек из двухсот призванных солдат действительно имеют мотивацию сражаться.

По данным газеты, многие подразделения начали сами набирать себе личный состав, используя маркетинговые инструменты для привлечения мотивированных людей.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что командование планирует подготовить резервы для проведения нового наступления.

По информации премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, Киев может отказаться от мобилизации 500 тысяч человек, так как Сырский нашел еще резервы в тылу. Он уверен, что ротация войск уже началась, поэтому ВСУ не нуждаются в мобилизации.