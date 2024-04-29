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Граждане Украины, уехавшие в западные страны, не хотят возвращаться воевать в рядах украинской армии. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как заявил журналистам один из украинцев, проживающий в Европе, люди будут еще больше ненавидеть Украину и ее правительство, пока конфликт продолжается и пока в Киеве принимают больше законов о мобилизации.

По мнению обозревателей издания, украинцы отказываются воевать за родину, поскольку считают, что она не достойна их самопожертвования.

Некоторые из граждан Украины также жалуются на новый закон о мобилизации, который несправедливо затрагивает в том числе и тех, кто жил за рубежом еще до начала боевых действий. Так, если у них истечет срок действия паспорта, то по возвращении в Украину для продления документа они больше не смогут уехать из страны, оказавшись в ВСУ.

16 апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Он должен вступить в законную силу через месяц.

По закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Новый законопроект предусматривает в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

До этого Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Документ вступит в законную силу на следующий день после опубликования.