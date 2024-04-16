Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

Теперь он вступит в законную силу через месяц. В дополнительных материалах к закону сказано, что документ возвращен с подписью от главы государства.

Этот законопроект утвердила Верховная рада 11 апреля. По закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Новый законопроект предусматривает в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

До этого Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Документ вступит в законную силу на следующий день после опубликования.

