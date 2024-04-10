ТАСС: в Раде исключили пункт о демобилизации из законопроекта о мобилизации в ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны по просьбе украинского правительства исключил положения о демобилизации и проведении ротации военнослужащих на фронте из законопроекта о новых правилах мобилизации в ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

По информации СМИ, исключение этих пунктов из проекта инициировал главком ВСУ Александр Сырский, направив соответствующее письмо главе Минобороны Украины Рустему Умерову.

В письме Сырского указывается, что отдельные положения законопроекта требуют более детального анализа и изучения, а проблемы демобилизации и ротации можно нормировать отдельно в другом законопроекте.

Во вторник, 9 апреля, правительство Украины, а затем и комитет Рады согласились с предложением Сырского. При этом члены комитета поручили кабмину в течение 8 месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации внести на рассмотрение Рады законопроект о демобилизации и ротации.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Теперь мужчины, ранее признанные на Украине ограниченно годными к воинской службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр.

Кроме того, Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Документ вступит в законную силу на следующий день после опубликования.