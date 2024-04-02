Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет на Украине

Фото: 123RF/zabelin

На Украине снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствущий закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ размещен на сайте Верховной рады.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, указано в документе.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев может отказаться дополнительно призвать в армию 500 тысяч человек, поскольку у него есть резервы, чтобы провести ротацию военнослужащих на фронте.

Шмыгаль добавил, что Киев может вести военные действия без дополнительной мобилизации в случае, если Украину продолжат снабжать вооружением и боеприпасами.