20 марта, 23:48Политика
В Киеве допустили, что ВСУ не потребуется мобилизовывать еще 500 тысяч человек
Фото: ТАСС/AP/Kostiantyn Liberov
Киев может отказаться от планов дополнительно призвать в армию 500 тысяч человек, так как у него есть резервы для проведения ротации военных на передовой. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg.
"Наш новый главнокомандующий (ВСУ Александр Сырский. – Прим. ред.) провел инвентаризацию – у нас есть резервы в тылу", – сказал он.
По словам Шмыгаля, Украина уже начала проводить ротацию войск на передовой и не нуждается в мобилизации объявленного ранее количества людей. Он также заявил, что Киев способен вести боевые действия и без дополнительной мобилизации, если Украину продолжат снабжать вооружением и боеприпасами.
При этом ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец рассказывал прессе, что ВСУ не хватает личного состава, боеприпасов и вооружения. По его мнению, это произошло из-за поражений на передовой, а также вследствие постоянных протестов против мобилизации.
До этого депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявлял о "катастрофическом" дефиците рабочей силы из-за того, что многие работники были мобилизованы в ВСУ или уехали за границу.
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