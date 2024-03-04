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Украинским военным трагически не хватает личного состава, боеприпасов и вооружения. Об этом сообщил газете Washington Post уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

По его словам, это произошло из-за ряда поражений на передовой, а также по причине постоянных протестов против мобилизации, в том числе со стороны родных военнослужащих, которые требуют провести ротацию солдат.

Бежевец призвал мирных граждан призывного возраста на Украине принять тот факт, что у них "больше нет времени сидеть дома".

Ранее стало известно, что за 2024 год Украина может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса. Эксперт Хусейн Алиев заявил, что такая участь ждет Киев, если власти не изменят тактику противостояния России.

Так, по его словам, если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса.



Мобилизация усилена на Украине – СМИ