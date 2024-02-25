Украина за год может потерять еще больше территорий, в том числе весь Донбасс – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За 2024 год Украина может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает британский телеканал Sky News.

Эксперт Хусейн Алиев заявил телеканалу, что Киев понесет серьезные территориальные потери в ближайший год, если не изменит тактику противостояния России.

"Если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге", – подчеркнул он.

Ранее командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Командующий также заявил, что сейчас российская армия продвигается вперед.

Об освобождении Авдеевки от украинских военных стало известно 17 февраля. ВС РФ зачистили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.

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