23 февраля, 14:22Политика
Первые жители освобожденной Авдеевки получили паспорта РФ
Фото: телеграм-канал "Дмитрий Шевченко, глава Ясиноватского муниципального округа"
Первые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта. Об этом заявил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.
В своей публикации он также поздравил граждан.
Ранее, как пишет РИА Новости, представитель МВД России Ирина Волк заявила о том, что первые горожане подали документы на получение паспортов РФ.
17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. В результате российские военные освободили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Позже Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе освобождения города. Он вручил им ордена Мужества и медали "За отвагу". Кроме того, замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" военным "Южной" группировки войск за освобождение Авдеевки.
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