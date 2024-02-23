Первые жители освобожденной Авдеевки получили паспорта РФ

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Шевченко, глава Ясиноватского муниципального округа"

Первые жители Авдеевки в ДНР получили российские паспорта. Об этом заявил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.

В своей публикации он также поздравил граждан.

Ранее, как пишет РИА Новости, представитель МВД России Ирина Волк заявила о том, что первые горожане подали документы на получение паспортов РФ.

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. В результате российские военные освободили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе освобождения города. Он вручил им ордена Мужества и медали "За отвагу". Кроме того, замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" военным "Южной" группировки войск за освобождение Авдеевки.

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