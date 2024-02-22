Замминистра обороны РФ наградил военнослужащих "Южной" группировки войск за Авдеевку

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военным "Южной" группировки войск, которые особо отличились при штурме Авдеевки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие отличились при освобождении города на позициях подразделений 1-го армейского корпуса. Горемыкин поздравил их с наградами и поблагодарил за мужество, профессионализм и стойкость, вручив ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость".

До этого первый замминистра обороны России Валерий Герасимов также наградил военнослужащих, которые отличились в ходе освобождения города. 21 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) вручил военным ордена Мужества и медали "За отвагу".

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину информацию о полном освобождении Авдеевки от Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ВС РФ не только освободили территорию площадью почти 32 квадратных километра, но и взяли под свой контроль сильный укрепрайон ВСУ.

В итоге украинские войска спешно покинули позиции, бросив военную технику и вооружение. Операция в Авдеевке войдет в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях оборонного ведомства, уверен Шойгу.

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