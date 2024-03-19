Фото: ТАСС/CNP via ZUMA Wire/Zuma (Линдси Грэм внесен в реестр террористов и экстремистов)

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов), заявил, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста. Его слова приводит газета The Washington Post.

"Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут (в нее. – Прим. ред.). Не могу поверить, что она с 27 (лет. – Прим. ред.)… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет", – заявил сенатор.

Грэм высказался, что Киеву необходимо "больше людей в строю", а идти в армию они должны вне зависимости от военной помощи из США. Он также призвал власти Украины как можно скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации.

Помимо прочего, сенатор заявил, что Украине необходимо давно поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, чтобы наносить ими удары в том числе по Крымскому мосту.

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец рассказывал прессе, что ВСУ не хватает личного состава, боеприпасов и вооружения. По его мнению, это произошло из-за поражений на передовой, а также вследствие постоянных протестов против мобилизации.

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