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Депутат Верховной рады парламента Дмитрий Наталуха заявил о дефиците рабочей силы из-за того, что многие работники были мобилизованы в ВСУ или уехали за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Парламентарий назвал ситуацию с дефицитом кадров "катастрофой" и отметил, что в настоящий момент ситуация рабочей силой на Украине достигла исторического минимума.

"Это естественно, очень много людей уехали, очень много людей ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает программа переквалификации", – отметил депутат.

Сообщается, что дефицит кадров связан с всеобщей мобилизацией, которая проходит на Украине. Согласно тексту указа, подписанного президентом Владимиром Зеленским, из страны запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Ранее стало известно, что западные страны могут "раздавить" украинского лидера Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране не время для выборов. Он также потребовал прекратить "вбрасывать в общество" данную тему.