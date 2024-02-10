Зеленский рискует превратиться в опального лидера после отставки Залужного – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в положении опального лидера. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что "отвратительная борьба" Зеленского с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным "обнажила раскол на Украине".

Агентство подчеркивает, что Залужный был отправлен в отставку в самый неподходящий момент, когда помощь от США задерживается, а ВСУ испытывают критическую нехватку артиллерийских снарядов.

Источники агентства, знакомые с военным руководством, говорят, что по крайней мере часть раскола произошла из-за того, что Зеленский хочет от ВСУ смелого военного плана, что противоречит тому, что более осторожный Залужный планировал на ближайшие месяцы.

8 февраля Залужный был отправлен в отставку с должности главкома ВСУ. Его место занял Александр Сырский, который до этого руководил сухопутными войсками.

Иностранные СМИ подметили, что украинские солдаты уже дали новому главкому прозвища Мясник и Генерал 200 из-за огромного количества потерь, которые понесли ВСУ под его руководством. Один из украинских капитанов указал на то, что назначение Сырского на пост является плохим решением.



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