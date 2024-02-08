Глава МИД Украины заявил о неспособности Европы конкурировать с Россией в военной сфере

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Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

"Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы", – приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что украинские войска сейчас действительно страдают от снарядного дефицита. По словам министра, главной задачей является не допустить переход снарядного дефицита в снарядный голод.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские власти больше не будут сообщать о новых поставках вооружения на Украину, которые предоставляются из запасов армии США, по причине неутвержденных конгрессом средств.

До этого глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что текущий год станет тяжелым для Украины на поле боя. По его словам, Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в РФ. В связи с этим Москва уверена, что сможет "раздавить Украину и измотать ее западных сторонников", заявил Бернс.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения