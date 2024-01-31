Глава ГУР МО Украины пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются организовать еще одно контрнаступление на российские укрепрайоны весной 2024 года. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Telegraph.

"Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь", – подчеркнул он.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что потери Вооруженных сил Украины достигают около 500 тысяч солдат. По словам подполковника, это доказала просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ. Также украинские войска не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения, уточнил Дэвис.

До этого в СМИ заявили, что властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.



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