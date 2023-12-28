Украине следует пойти на переговоры с РФ из-за провалов ВСУ – СМИ

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Властям Украине не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. Об этом говорится в материале The New York Times.

"Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию", – следует из статьи.

По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии. Отказ от остановки огня только навредит Украине и приведет к дестабилизации в Европе, уверены они.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основная задача спецоперации в 2023 году по срыву украинского контрнаступления была успешно выполнена. Он пояснил, что этому способствовал ряд определяющих факторов: создание действенной системы оборонительных рубежей, боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность военной техники ВС РФ.

