Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Киев испортил все отношения со своими союзниками, отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"От коллективного Запада пошел хруст, совмещенный со зловонием. Посыпались. И не просто посыпались, а, понимаешь, как гнойник прорвался", – высказалась она.

По ее мнению, даже фотографии свидетельствуют о напряженных отношениях. Она привела в пример снимок, на котором запечатлены украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. По словам Захаровой, в глазах последнего в момент объятий с Зеленским видна "глубинная ненависть".

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что западные страны принуждают Киев к мирному урегулированию на невыгодных для Украины условиях. По словам политика, неизбежное предательство Киева со стороны Запада уже началось.

В свою очередь, экс-главнокомандующий ВС США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес обвинил Запад в провале украинского контрнаступления. По его словам, бойцам ВСУ не хватило высокоточного оружия большой дальности, военно-воздушной мощи и прочей техники.



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