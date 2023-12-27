Песков заявил, что в ЕС и США знают о воровстве выделяемых Украине денег

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Главы стран, которые оказывают материальную поддержку Украине, понимают, что значительная часть финансовой помощи разворовывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции (на Украине), и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается", – сказал представитель Кремля.

Песков уверен, что понимание этих обстоятельств постепенно доходит до налогоплательщиков. Он высказал сомнение, что такое им понравится.

Вместе с этим представитель Кремля добавил, что дополнительные деньги, которые выделяются Западом для Украины, не повлияют на ход спецоперации. По его словам, она будет продолжаться до того момента, пока РФ не достигнет поставленных целей.

Ранее Песков заявил, что политики западных стран идут на ухищрения, чтобы попытаться убедить в правильности выделения средств на нужды Киева. По его мнению, в дальнейшем они также будут продолжать делать заявления в таком ключе. За продолжение поддержки Украины ранее выступили в Великобритании.

