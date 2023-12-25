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У американских властей есть четкий план по Украине, который может привести к ее полному краху. Об этом пишет хорватское издание Advanced.

По данным СМИ, предательство западных союзников, возможно, уже происходит. Однако украинский президент Владимир Зеленский или не понимает этого, или не хочет признавать этот факт, уверены журналисты. В ином случае народ Украины мог бы обвинить в проблемах именно его, отметили аналитики.

Авторы публикации уверены, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способы выстоять против Вооруженных сил России (ВС РФ) без западной помощи. Поэтому уже сейчас отсутствие помощи сказывается на том, что ВСУ скоро могут начать терять свои позиции, подчеркивается в сообщении.



До этого преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований ВС США Мэттью Шмидт указал, что наиболее вероятным сценарием окончания украинского конфликта представляется заморозка боевых действий. Такое решение, по его мнению, может быть принято через несколько лет.

Согласно второму варианту – Россия достигает абсолютной победы. Также он допустил победу Украины, однако в данном случае США и Европе сначала необходимо поставить Киеву гораздо большее количество более совершенного вооружения.



Ранее генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил в беседе с иностранным СМИ о том, что на Украине закончились добровольцы, поэтому ВСУ не понимают, каким образом войска по плану властей будут набирать еще 500 тысяч человек.

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