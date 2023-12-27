ЕС готовит резервный план помощи Украине, который позволит обойти блокировки Венгрии – СМИ

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Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

"ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения (премьер-министра Венгрии. – Прим. ред.) Виктора Орбана", – указано в сообщении.

По данным источников, этот план включает в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС. Благодаря этому, Еврокомиссия сможет занять для Украины до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Отмечается, что точные условия плана еще находятся в процессе обсуждения, а итоговая сумма будет зависеть от потребностей Киева.

В материале указано, что данная схема похожа на действия Еврокомиссии в 2020 году, когда странам ЕС было предоставлено до 100 миллиардов евро, чтобы поддержать занятость во время пандемии коронавируса.

При этом для осуществления подобного плана, некоторым странам ЕС, среди которых Германия и Нидерланды, потребуется одобрение парламента для предоставления национальных гарантий. Источники газеты сообщают, что данный процесс может быть завершен к марту.

Ранее Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС.

Кроме того, венгерский премьер поинтересовался, собирается ли Евросоюз принимать Украину в объединение вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими солдатами. На фоне этого Орбан призвал Евросоюз для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.

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