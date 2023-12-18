Евросоюз может лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине – СМИ

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Страны Евросоюза (ЕС) могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении помощи Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

Там указано, что некоторые официальные лица рассмотрели вариант возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушение верховенства закона, которая может приостановить право голоса.

В материале говорится, что это решение способно заблокировать другое государство – член ЕС, однако смена польского правительства означает, что у Венгрии отныне нет гарантированного защитника.

Многие страны настороженно относятся к этой идее, пишет газета, однако они хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану "настоящую цену" изоляции внутри сообщества, чтобы заставить изменить мнение по поводу финансирования Украины.

По словам анонимного высокопоставленного европейского чиновника, которого цитирует издание, Венгрия вынудит другие страны использовать иные средства, но в результате она не сможет помешать обеспечивать Киев.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС решил начать переговоры по вступлению в сообщество с Украиной и Молдавией.

Политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что для вступления Украины в ЕС понадобится как минимум 70 голосований, требующих единогласного одобрения. Он отметил, что власти Венгрии все еще считают Украину не готовой к членству в сообществе.

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Венгрия не сильно возражает против дополнительной помощи Украине. С его слов, 26 стран поддержали финансирование Киева, а Венгрия "на самом деле не имеет особых возражений".

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