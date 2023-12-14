В Венгрии заявили, что для приема Украины в ЕС нужно будет еще более 70 голосований

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Для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится как минимум 70 голосований, требующих единогласного одобрения. Такое заявление сделал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Он отметил, что правительство Венгрии все еще считает Украину не готовой к членству в Евросоюзе. По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан ушел из зала во время вынесения решения, чтобы не брать на себя ответственность за подобную ошибку.

"Вслед за этим страны-члены должны дать единогласное согласие даже на составление конкретного переговорного пакета, а в последующие годы в ходе переговорного процесса вступление Украины в Евросоюз должно быть единогласно поддержано не менее, чем в 70 местах", – приводит слова политического директора РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.



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