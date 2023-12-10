Зеленский поговорил с выступившим против вступления Киева в ЕС Орбаном

Фото: president.gov.ua

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в воскресенье, 10 декабря, прибыл в Буэнос-Айрес, где принял участие в церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Там он встретился с Владимиром Зеленским, следует из эфира телеканала Senado TV.

В ходе разговора Орбан что-то объяснял украинскому лидеру, активно жестикулируя рукой. В свою очередь, Зеленский несколько раз покачал головой, после чего беседа продолжилась.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, так как Украина не готова к членству в сообществе.

Он считает ложным отчет Еврокомиссии о том, что украинская сторона выполнила четыре из семи предварительных условий для начала переговоров. Орбан сообщил, что Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире. Однако в конце своей речи он добавил, что это шутка.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ