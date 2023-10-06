Евросоюз не стал устанавливать дату расширения сообщества в итоговом документе саммита

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ЕС не стал в итоговом документе саммита в Испании обозначать 2030 год в качестве даты расширения объединения. Об этом пишет ТАСС.

При этом в документе говорится о необходимости подготовиться к принятию новых членов.

"Заглядывая в перспективы дальнейшего расширения союза, как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть к этому готовы", – написано в нем.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита сделала акцент на том, что при решении о приеме новых членов никаких поблажек не будет. По ее словам, все внимание будет обращено на реальные заслуги.

Она также рассказала, что в начале ноября планируется представить доклад о степени готовности к членству в ЕС. Рассматривать его будут в декабре, уточнила глава ЕК.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз подготовиться к возможному вступлению в блок десяти новых стран. Некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в помощи, уточнял он.

До этого председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о новой волне расширения ЕС. Тогда он говорил, что она ожидается в 2030 году.

Турция находится в статусе кандидата в Европейский союз с 1999 года, Северная Македония – с 2005-го, Черногория – с 2010-го, а Сербия – с 2012-го.



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