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Украине перед вступлением в Евросоюз предстоит трудный бой. Европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время своего выступления в Киеве, пишет ТАСС.

По его словам, Евросоюз поддерживает Украину как в боевых действиях, так и в том, чтобы она стала членом ЕС. Он добавил, что вступление Киева в Евросоюз не произойдет в ближайшее время, однако, заявил Боррель, это все равно должно произойти, поскольку членство Украины в ЕС является "лучшей гарантией безопасности для этой страны".

Глава дипломатии ЕС отметил, что в данный момент Украина склоняется к европейским ценностям. Он также прокомментировал предстоящую встречу глав МИД ЕС в Киеве 2 октября, заявив, что она будет носить неформальный характер, в связи с чем не стоит ждать от нее практических решений.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины и будет увеличивать ее независимо от того, какая ситуация сохраняется в США.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал визит Борреля на Украину спектаклем и предложил ему посетить Севастополь, чтобы тот мог "покаяться там за преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима".

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года