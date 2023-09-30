Глава дипломатии ЕС Боррель прибыл с визитом в Одессу

Фото: ТАСС/EPA/JULIEN WARNAND

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл с заранее необъявленным визитом в Одессу. Об этом сообщается на странице внешнеполитической службы ЕС в соцсети X.

"Жозеп Боррель находится в гордом городе Одесса", – следует из публикации.

Пост в соцсети сопроводили видеороликом. На кадрах Боррель поясняет, что прибыл на Украину, чтобы выразить ей поддержку.

До этого Украину посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Великобритании Франции Грант Шэппс и Себастьян Лекорню. В Киеве они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским.



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