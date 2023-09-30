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Еще пять областей Украины войдут в состав России. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

"Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов", – сказал он в опубликованном на YouTube-канале интервью.

Экс-военный уверен, что регионы будут присоединяться к России параллельно с ликвидацией "остатков" украинской армии. Саму Украину при этом ждет разделение по "плану Моргентау" и свержение правительства ее действующего президента Владимира Зеленского, считает Риттер.

Ранее бывший разведчик американской армии заявил, что встреча Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга приблизила конец украинской нации. До этого они провели встречу в Киеве, на которой также присутствовали министры обороны Великобритании и Франции Грант Шэппс и Себастьян Лекорню.



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