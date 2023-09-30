Российские артиллеристы уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы российской группировки войск "Юг" уничтожили шесть украинских опорных пунктов в Клещеевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.

Кроме того, подразделения группировки отразили две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях, а также уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы с 24 по 29 сентября осуществили девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по ВСУ, в том числе разрушив пункт управления "Иностранного легиона".

До этого артиллеристы ВС России сорвали попытку переброски резервов украинских войск на передовые позиции возле населенного пункта Берестовое на купянском направлении.

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