Войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских войск на передовые позиции возле населенного пункта Берестовое на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Он также сообщил, что на этом же направлении ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли в общей сумме 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области.

До этого артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт боепитания украинских войск на купянском направлении. Кроме того, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" противника.

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