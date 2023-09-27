В Харьковской области заявили о продвижении ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ продвинулись в Харьковской области и закрепились на опорных пунктах, которые ранее занимали бойцы украинской армии. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев, передает телеканал "Россия 24".

"Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери", – поделился он.

Подразделения российских войск заняли новые позиции, которые лучше подходят для стратегической цели, а именно дальнейшего продвижения, пояснил Ганчев. Столкновения в этом регионе происходят на участках города Купянска, который находится на реке Оскол.

Рано утром 27 сентября российские артиллеристы разбили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский уточнял, что вместе с этим была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" украинской армии.

ВС РФ уничтожили две украинских ДВГ в Запорожской области