ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", – заявили в ведомстве.

Кроме того, продолжили в министерстве, российские силы на херсонском направлении за день ликвидировали более 45 украинских бойцов. Также ВС РФ уничтожили три автомобиля и артиллерийскую систему М777.

Сутками ранее стало известно, что российская армия крылатой ракетой воздушного базирования ударила по складу вооружений и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. По данным Минобороны, благодаря этому удалось уничтожить свыше трех тысяч тонн вражеских боеприпасов и 12 ангаров.

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