Российская ПВО за сутки перехватила пять снарядов HIMARS и сбила 57 дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ за минувший день сбили пять снарядов РСЗО HIMARS, бомбу JDAM, ракету HARM, а также перехватили 57 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты в районах населенных пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка в ДНР, Лисичанск в ЛНР. Кроме того, украинские беспилотники были перехвачены над небом населенных пунктов Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Токмак и Пологи Запорожской области.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска за сентябрь ликвидировали в ходе спецоперации свыше 17 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

Вместе с этим были уничтожены более 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger и семь американских боевых машин пехоты Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США.

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