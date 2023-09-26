Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России, применяя различные варианты противотанковой управляемой ракеты "Корнет", успешно ликвидируют лучшие западные бронированные машины. Это следует из материала Military Watch Magazine.

В статье утверждается, что ракета имеет возможность нейтрализовать любую версию танка Leopard 2, в частности, современные модели Leopard 2A6. По информации издания, значительные потери украинские военные понесли среди более старых моделей танков – Leopard 2A4 и Leopard 1.

Авторы материала также обратили внимание, что западные страны отправляют в зону спецоперации персонал, который выполняет там функции командования, управления и логистики.

"Уже давно предполагается, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будет управлять многими сложными средствами, передаваемыми Украине. В качестве примера можно привести ракетные батареи Patriot, которые были отправлены в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов", – говорится в статье.

Вместе с тем журналисты напомнили, что с середины 2023 года западные и российские источники сообщали о намерении стран НАТО отправить на Украину собственных военнослужащих, если ВСУ будут терпеть неудачу. Ведущую роль в этом вопросе планировали занять Польша и страны Балтии.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Украина может капитулировать, а также отказаться от четырех регионов для завершения конфликта с РФ. При этом Джонсон подчеркнул, что если киевский режим не будет капитулировать, то ВС РФ "обескровит их" и защитит недавно присоединенные к России территории.

