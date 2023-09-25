ВС РФ поразили пункты дислокации наемников и диверсантов на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия в ночь на 25 сентября крылатыми ракетами и беспилотниками осуществила групповой удар по участкам, где находились иностранные наемники. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Вместе с этим ВС России ударили по пунктам подготовки украинских диверсантов. Все объекты были поражены, уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что Воздушно-космические силы РФ сбили истребитель Миг-29 ВСУ, который располагался на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Сутками ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР.

Кроме того, за сутки российские силы нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 109 районах, а также командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны в Херсонской области и узлу связи 77-й аэромобильной бригады украинской армии в ДНР.