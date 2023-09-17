Три человека пострадали при обстреле Успеновки Курской области со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Река

Украинские боевики подвергли обстрелу деревню Успеновка в Курской области. В результате вражеской атаки пострадали три мирных жителя. Губернатор Роман Старовойт рассказал о происшествии.

"Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте. Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", – говорится в его публикации в телеграм-канале.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Плехово в Курской области, в результате чего от осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Кроме того, оказались повреждены несколько домовладений.

До этого под обстрел попала деревня Елизаветовка. Были повреждены окна в здании фельдшерско-акушерского пункта и ворота частного дома. Местные власти пообещали оказать помощь в устранении последствий атаки.



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