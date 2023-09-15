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15 сентября, 16:20

Происшествия

ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Деревня Елизаветовка в Курской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка в Глушковском районе. <...> Никто из жителей не пострадал", – написал он.

По его словам, в результате атаки оказались повреждены окна в здании фельдшерско-акушерского пункта и ворота частного домовладения. Власти региона отремонтируют медучреждение и окажут помощь владельцу дома в восстановлении ворот.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Снаряды разорвались в районе спиртзавода. В результате смертельное ранение получил водитель погрузчика.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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