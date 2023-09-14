Один человек погиб при обстреле завода в Курской области со стороны ВСУ

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ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Снаряды разорвались в районе спиртзавода, и смертельное ранение получил водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой. Старовойт принес глубокие соболезнования родственникам погибшего.

Также он рассказал, что ВСУ повторно обстреляли село Гордеевку Кореневского района. На его территории разорвалось еще 10 снарядов. Обошлось без пострадавших, однако в населенном пункте повредилась линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность.

До этого село Гордеевка обстреляли около 9 утра. Власти насчитали девять прилетов. В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее было нарушено водоснабжение населенного пункта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 сентября российские средства ПВО сбили над территорией Крыма 11 вражеских беспилотников самолетного типа.



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