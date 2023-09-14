Силы ПВО РФ уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила 11 беспилотников над территорией Крыма, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку в России. БПЛА самолетного типа сбили 14 сентября около 05:30.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников над Брянской областью. Первые два были сбиты 14 сентября около 00:10, третий – около 00:30, а четвертый – около 00:45.

До этого Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу окраину поселка Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.