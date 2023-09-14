Средства ПВО сбили украинские беспилотники над Брянской областью – МО РФ

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В ночь на 14 сентября, около 00:10 по московскому времени, была пресечена очередная попытка Украины совершить атаку двумя БПЛА на объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники самолетного типа над территорией Брянской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

До этого стало известно, что российские системы ПВО перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS за сутки. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить 37 беспилотников ВСУ.

ВС РФ сбили разведывательный беспилотник "Валькирия" украинской армии