Системы ПВО РФ перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS за прошедшие сутки. Средства радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить 37 беспилотников ВСУ, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

БПЛА были подавлены в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской Народной Республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области, уточнило ведомство.

Ранее российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ крылатой ракетой, запущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Отмечалось, что удар был нанесен по замаскированному командному пункту противника. По данным российской разведки, туда каждый день в одно и то же время приезжали высшие офицеры ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 10 сентября российские военные уничтожили в Черном море три быстроходных катера Willard американского производства. На них находились до 36 десантников ВСУ.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что Украина потеряла 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления. По словам российского лидера, результатов действий Вооруженных сил Украины нет.

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