В Киеве полагают, что применение F-16 может начаться грядущей зимой – СМИ

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Украинские военные могут начать применять истребители F-16 в бою уже грядущей зимой. Об этом со ссылкой на неназванных представителей военного руководства Украины пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в Киеве считают, что если обучение "начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю".

При этом украинские официальные лица считают, что в течение пяти месяцев американские специалисты смогут подготовить не более 10 летчиков, которые владеют английским языком.

В материале уточняется, что чиновники США более осторожны в оценках сроков начала применения Киевом данных истребителей. Они отмечают необходимость не только обучить летчиков, но и наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение самолетов.

По мнению американских чиновников, Украина сможет применить в бою F-16 только в середине 2024, а возможно и "значительно позже".

Ранее обозреватель Марк Дэвис заявил, что у Вооруженных сил Украины не получится принудить российские силы к отступлению даже в случае передачи Киеву истребителей F-16. По его мнению, украинская армия не сможет сделать это и после длительного обучения летчиков.

Американская сторона подтвердила передачу ВСУ истребителей F-16 от Дании и Нидерландов 18 августа. Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что обучение пилотов украинской армии на боевых самолетах началось.

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